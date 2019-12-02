«В столице северной томится пыльный тополь»: места Мандельштама в Петербурге

Первый дом

Петербург не был родным городом Мандельштама. Он родился в 1891 году в Варшаве, а в городе на Неве его семья оказалась спустя три года.

Первым жильём для Мандельштама в столице Российской империи стал дом №100 по Невскому проспекту. В квартире на четвёртом этаже семья провела всего лишь три дня.

Отец поэта арендовал квартиру с видом на главный проспект города, чтобы увидеть, как по нему пронесут тело скончавшегося императора Александра III.

«Еще накануне вечером я взобрался на подоконник, вижу: улица черна народом, спрашиваю: «Когда же они поедут?» – говорят: «Завтра». Особенно меня поразило, что все эти людские толпы ночь напролёт проводили на улице. Даже смерть мне явилась впервые в совершенно неестественном пышном, парадном виде», – вспоминал Мандельштам.

Где: Невский проспект, 100

1886 год. Фото: pastvu.com / delcampe.net

Тенишевское училище

Популярное учебное заведение не обошло стороной и Мандельштама. Училище, выпускниками которого также были Владимир Набоков и Николай Чуковский, он окончил в 1907 году.

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По словам Мандельштама, в Тенишевском были «хорошие мальчики». «Из того же мяса, из той же кости, что дети на портретах Серова. Маленькие аскеты, монахи в детском своем монастыре, где в тетрадках, приборах, стеклянных колбочках и немецких книжках больше духовности и внутреннего строя, чем в жизни взрослых», – писал он.

Окончив училище, Мандельштам вскоре уехал в Париж. Там он учился в Сорбонне, во Франции он также познакомился с Николаем Гумилёвым.

Где: Моховая улица, 33-35

1964 год. Фото: citywalls.ru

Журнал «Апполон»

Когда Мандельштаму было 19 лет, его стихи впервые официально опубликовали. Это случилось в августе 1910 года.

Произведение напечатали в журнале «Аполлон». Издание делали в Петербурге, а его редакция находилась на набережной Мойки – в паре минут ходьбы от Дворцовой площади.

Сергей Маковский, критик и основатель «Аполлона», рассказывал, что опубликовать стих пришлось, когда редакцию посетил Мандельштам со своей мамой. Женщина упрашивала напечатать поэзию сына, однако Маковский был не в восторге от идеи.

«Помню, эти юношеские стихи Осипа Эмильевича (которым он сам не придавал значения впоследствии) ничем не пленили меня, и уж я готов был отделаться от мамаши и сынка неопределенно-поощрительной формулой редакторской вежливости, когда – взглянув опять на юношу – я прочёл в его взоре такую напряжённую, упорно-страдальческую мольбу, что сразу как-то сдался и перешёл на его сторону: за поэзию, против торговли кожей», – рассказывал он.

Где: набережная реки Мойки, 24

Фото: citywalls.ru

Дом родителей

В доме №24 по Каменноостровскому проспекту жили родители Мандельштама. У них поэт провел почти полтора года – с лета 1916 года по конец 1917 года. Проспект Мандельштам называл «одной из самых лёгких и безответственных улиц Петербурга».

«Ни вправо, ни влево не поддавайся: там чепуха, бестрамвайная глушь. Трамваи же на Каменноостровском развивают неслыханную скорость. Каменноостровский – это легкомысленный красавец, накрахмаливший свои две единственные каменные рубашки, и ветер с моря свистит в его трамвайной голове. Это молодой и безработный хлыщ, несущий под мышкой свои дома, как бедный щёголь свой воздушный пакет от прачки», – написал он в повести «Египетская марка».

Где: Каменноостровский проспект, 24

1963 год. Фото: pastvu.com / goskatalog.ru

Дом искусств

Здание на углу Невского и набережной Мойки официально считалось организацией работников искусств. В действительности это было больше похоже на творческую коммуну.

Мандельштам обитал в Доме искусств на рубеже 1920-21 годов. «Последняя страдная зима Советской России, и я жалею о ней, вспоминаю о ней с нежностью». – так описал свои чувства поэт.

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Среди других деятелей искусства, связанных с организацией, были Анна Ахматова, Ольга Форш, Гумилёв и другие известные личности.

Где: Невский проспект, 15

Фото: citywalls.ru

Квартира Марадудиных

В 1922 году Мандельштам женился. Его супругой стала Надежда Хазина, которая в тот период была художницей.

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Какое-то время летом 1924 года пара жила на Большой Морской улице. Осип и Надежда сняли квартиру семьи Марадудиных. Хозяйка Мария Семёновна была первой женщиной-конферансье в стране.

Где: Большая Морская улица, 49

Фото: citywalls.ru

Квартира брата

На 8-й линии Васильевского острова жил брат Мандельштама Евгений. Осип, вернувшись из командировки на Кавказ, приехал к нему в конце 1930 года, где пробыл несколько дней.

Именно с домом на 8-й линии связано знаменитое стихотворение «Ленинград», которое было здесь написано. Оно начинается с известной строки «Я вернулся в свой город, знакомый до слёз».

В 1991 году на фасаде здания появилась мемориальная табличка с информацией об этом факте.

Где: 8-я линия В. О., 31

Фото: citywalls.ru

Дом печати

В Доме печати в феврале 1933 года состоялось одно из наиболее известных выступлений Мандельштама. На нём он назвал литературное течение акмеизм «тоской по мировой культуре».

Мандельштам не только читал стихи, но и отвечал на вопросы публики. Один из гостей вечера спросил, как он относится к современным писателям. Осип Эмильевич отметил, что гордится дружбой с Ахматовой.

Творческий вечер в Доме печати стал одним из последних для Мандельштама. Спустя полгода он написал стихотворение «Мы живём, под собою не чуя страны», в котором раскритиковал власть и Сталина. Через некоторое время был сделан донос, после чего поэта стали преследовать.

Где: набережная реки Фонтанки, 7

Фото: citywalls.ru

Писательский жилищный кооператив

Здание рядом со Спасом на Крови имеет прозвище «Писательский небоскрёб». В разное время здесь жили Ольга Форш, Всеволод Рождественский, Вера Кетлинская и Михаил Зощенко, в честь которого здесь открыт музей.

«Небоскрёб» стал последним ленинградским адресом Мандельштама. Тут он с женой провёл два дня осенью 1937 года – у пары тогда совсем не было денег, им негде было жить.

«Осип плохо дышал, ловил воздух губами. Я пришла, чтобы повидаться с ними, не помню куда. Всё было как в страшном сне. Кто-то пришедший после меня сказал, что у отца Осипа Эмильевича (у «деда») нет тёплой одежды. Осип снял бывший у него под пиджаком свитер и отдал его для передачи отцу», – писала Ахматова в дневнике.

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Спустя чуть больше года Мандельштам умер. Он находился во Владивостокском пересыльном пункте Дальстроя, куда его поместили после второго ареста. Поэта привлекли за антисоветскую агитацию, но в 1950-е годы он был реабилитирован.

Где: набережная канала Грибоедова, 9

Фото: citywalls.ru