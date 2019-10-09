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«Петербургские повести»: места Гоголя в Петербурге

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Портет Гоголя кисти Федора Моллера
© Фото: rusmuseumvrm.ru

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Город на Неве – важное место в жизни и творчестве Николая Васильевича Гоголя. Петербург стал источником вдохновения для его лучших произведений.

Квартира на Гороховой

 

Дом №46 по Гороховой улице стал первым местом обитания Гоголя в Петербурге, когда он переехал в столицу в 1828 году.

Писатель был недоволен небольшой однокомнатной квартирой, которую он снимал с другом, корреспондентом Александром Данилевским.

«Скажу ещё, что Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал, я его воображал гораздо красивее, великолепнее, и слухи, которые распускали другие о нём, также лживы», – писал Гоголь своей матери.

Где: Гороховая улица, 46

Фото: citywalls.ru
 

Квартира на Казанской

 

На Казанскую улицу Гоголь переехал вскоре после квартиры на Гороховой. Там он провёл пару месяцев.

«Я живу на четвёртом этаже, но чувствую, что и здесь мне не очень выгодно. Когда ещё стоял я вместе с Данилевским, тогда ничего, а теперь очень ощутительно для кармана: что тогда платили пополам, за то самое я плачу теперь один», – жаловался писатель.

По слухам, в доме Иохима обитали приведения. Разговоры местных жителей стали частью известной городской легенды.

Где: Казанская улица, 39

Фото: citywalls.ru
 

Квартира на Грибоедова

 

Гоголь жил в доходном доме Зверкова с 1829 по 1831 год. В этот период он делал наброски книги «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Дом на Грибоедова, который был самой высокой жилой постройкой Петербурга, упоминается в «Записках сумасшедшего».

В первоначальном виде здание существовало до начала XX века. Затем его перестроили.

Где: набережная канала Грибоедова, 69

Фото: citywalls.ru
 

«Палкинъ»

 

Ресторан на углу Невского и Владимирского проспектов был одним из самых популярных в истории Петербурга. Здесь собиралась творческая и научная интеллигенция, в том числе Гоголь, Достоевский, Менделеев, Чайковский.

В эпоху Николая Васильевича «Палкинъ» находился в доме на противоположной стороне Невского проспекта. В место, где он располагается и сейчас, ресторан переехал в 1874 году.

Где: Невский проспект, 47

1901-1902 год. Фото: ателье Карла Буллы / pastvu.com
 

Петрикирхе

 

В прошлом в лютеранской церкви на Невском находилась книжная лавка. Её владельцем был известный книгоиздатель Александр Смирдин.

За литературой в Петрикирхе заходил не только Гоголь, но и другие знаменитые авторы XIX века. Здесь можно было встретить Пушкина или Жуковского.

Лавка также работала как литературный клуб, популярное место среди интеллектуалов города.

Где: Невский проспект, 22-24

1957-1960 годы. Фото: Н.Н.Баранов / pastvu.com
 

Квартира на Малой Морской

 

В доме Кюзеля Гоголь провёл 1833-1836 годы. Его квартира состояла из двух небольших комнат. Одно из помещений, отделённое перегородкой от прихожей, было спальней. Более большая комната служила кабинетом.

В здании на Малой Морской (которая некоторая время называлась в честь Гоголя) Николай Васильевич написал несколько произведений. Здесь он работал над «Ревизором» и «Невским проспектом».

К себе домой Гоголь нередко приводил знакомых. Среди гостей был Александр Сергеевич Пушкин.

Где: Малая Морская улица, 17

1950-1951 год. Фото: М. Альперт
 

Александринский театр

 

В 1836 году в театре на площади Островского впервые поставили пьесу «Ревизор». В подготовке постановки участвовал сам Гоголь, который когда-то мечтал выйти на эту сцену в качестве актёра.

Сейчас в Александринском театре есть Гоголевский зал. В нём частично воссоздан сценический мир писателя.

В зале можно увидеть экспозицию с костюмами и другими предметами из спектаклей по мотивам произведений Гоголя.

Где: площадь Островского, 6

1869-1873 годы. Фото: Agence Rol / gallica.bnf.fr
 

Невский проспект

 

В честь главной улицы Петербурге у Гоголя была названа повесть. Для писателя Невский проспект был отражением всего города.

«Он лжёт во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать всё не в настоящем виде», – писал Гоголь в повести.

1865-1870 годы. Фото: А. Лоренс / babs71.livejournal.com
 

Памятник Гоголю

 

Монумент в память о писателе хотели установить в Петербурге ещё в середине XX века. Предполагалось, что он появится на Манежной площади.

Однако памятник поставили лишь в 1997 году, когда Малая Конюшенная улица стала пешеходной зоной.

Автором скульптуры стал Михаил Белов. Он был учеником Михаила Аникушкина, создавшего памятник Пушкину на станции метро «Чёрная речка».

Где: Малая Конюшенная улица, 9
Фото: Instagram / @olechka_yn, @marina_akhfil
 

Нос майора Ковалёва

 

Памятник персонажу одного из самых известных произведений Гоголя появился на Вознесенском проспекте в 1995 году. 

Однажды табличка, словно в повести Николая Васильевича, «ушла гулять» по Петербургу. Она пропала в 2002 году.

Найти «Нос» удалось через год. Его нашли в парадной одного из домов неподалёку.

Где: Вознесенский проспект, 36
Фото: Instagram / @rozhkovanadejda
 

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