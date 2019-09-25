«Вдвоём любые неприятности легче переносить»: 60 лет карьеры Олега Басилашвили

«Петербургу повезло, что он перестал быть столицей. Старую Москву, которую решили превратить в столицу мирового коммунизма, разрушили полностью».

Эти слова из газеты «Труд» принадлежат Олегу Басилашвили. Актёр, родившийся в Москве, но проживший десятилетия в Петербурге, – почётный гражданин Северной столицы, поэтому он имеет полное право рассуждать о жизни в городе на Неве.

В Москве Басилашвили появился на свет в 1934 году. Там он жил до эвакуации в Тбилиси во время Великой Отечественной войны.

«Я из Москвы маленьким мальчиком – мне было пять, полшестого – вместе с мамой и бабушкой был эвакуирован в Тбилиси, на родину отца. Это происходило уже после 15-16 октября 1941 года. 15-16 октября были страшные дни. Отец пришёл из народного ополчения, где они рыли окопы.<...> Они попали уже за линию фронта, немцы их оставили позади и прошли дальше.<...> И он сказал, я помню до сих пор: «Немедленно надо уезжать. Мы прошли из немецкого тыла в Москву, не встретив ни одного красноармейца». Москва была оголена», – вспоминал актёр в интервью «#ещенепознер».

Позднее он с семьёй вернулся в Москву. Повзрослев, Басилашвили поступил на актёрское.

Фото: ru-museum70.livejournal.com

В 1956 году бывшего студента Школы-студии МХАТ направили в Сталинградский областной драмтеатр. Оттуда Басилашвили ушёл, ни разу не выступив, и переехал с женой и экс-однокурсницей Татьяной Дорониной в Ленинград. Там его пригласили в Ленинградский государственный театр им. Ленинского комсомола, который сейчас известен под именем «Балтийский дом».

Спустя три года Басилашвили стал актёром Большого драматического театра им. Горького. В тот период руководителем театра был Георгий Товстоногов.

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Дебютной ролью для Басилашвили стало исполнение Степана Лукина в «Варварах» по пьесе Горького. Актёр был разочарован своей игрой. Однако приход Басилашвили стал важнейшим для него событием. Актёр до сих пор выступает в БДТ, где его считают одним из лучших артистов.

1959 год. Фото: bdt.spb.ru

Пока карьера Басилашвили шла вверх, брак с Дорониной распадался. Артисты расстались в 1963 году. Называются разные причины развода, однако актёры говорят, что это произошло по обоюдному согласию.

Басилашвили был звездой не только театральной сцены, но и кино. Первую полноценную роль он сыграл в 1956 году в картине «Невеста» по рассказу Чехова.

Наибольшую славу актёру принесло сотрудничество с Георгием Данелией и Эльдаром Рязановым. Важнейшими фильмами для Басилашвили стали «Служебный роман» и «Вокзал для двоих».

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При этом в первой картине актёр хотел играть лишь Новосельцева, центрального персонажа. Басилашвили видел себя только в этой роли, однако позднее он отметил, что режиссёр Рязанов правильно распределил роли.

После «Служебного романа» за Басилашвили ненадолго закрепился образ отрицательного персонажа. Однако в следующих фильмах он играл роли с противоположным характером, поэтому зрители запомнили его как разнопланового актёра.

«Служебный роман». Фото: «Киноконцерн "Мосфильм"» / YouTube

Басилашвили постоянно называли «московским петербуржцем» и «самым питерским москвичом». Его предки были грузинами, однако их язык актёр так и не выучил. Тем не менее Басилашвили говорит, что периодически «горячая грузинская кровь даёт о себе знать».

Через некоторое время после развода с Дорониной актёр познакомился с Галиной Мшанской. Девушка работала на телевидении. А вскоре стала женой Басилашвили. Пара живёт вместе больше полувека.

«За всё ей огромное спасибо. Великое счастье, когда рядом человек, который любит тебя и которого любишь ты. Вдвоём любые неприятности легче переносить. Неизвестно, как бы сложилась моя жизнь, если бы я не встретил Галю», – говорил Басилашвили в интервью «Собеседнику».

После того, как его актёрская карьера полностью состоялась (народным артистом СССР он стал в 1984 году), Олег Валерианович начал принимать активное участие в политической и общественной жизни страны. Он был народным депутатом РСФСР, избирался в Госдуму и даже выступал за переименование Ленинграда в Петербург.

Когда на референдуме большинство проголосовало за возвращение старого названия, об этом решении на съезде народным депутатов первым сказал именно Басилашвили. По его воспоминаниям, слова встретили такой реакцией: «Крики, вопли, "позор"».

Басилашвили, Людмила Гурченко и Никита Михалков, «Вокзал для двоих». Фото: РИА «Новости»

За все заслуги Басилашвили в 2012 году наградили званием почётного гражданина Петербурга. Как тогда отметил Георгий Полтавченко, занимавший должность губернатора, «мнение Олега Басилашвили учитывается при принятии важнейших решений в городе».

В Большом драматическом театре Басилашвили играет уже больше 60 лет. Премьера нового спектакля – в сентябре 2019 года, в честь 100-го сезона в БДТ и юбилея артиста. Басилашвили в 2019 году исполняется 85 лет. Отмечать не планирует – как он говорил в прошлом, не любит «ненужную суету».

Недавно артист по состоянию здоровья попал в больницу. В интервью «Московскому комсомольцу» он рассказал, что в клинике, где вокруг больные пациенты, можно понять бренность жизни: «Чувство одиночества с каждым годом нарастает, но есть и хорошая сторона. Когда в зеркало смотрит человек моего возраста, он обычно говорит: «Ну ничего, это скоро пройдёт!»

«Палачи» в БДТ, 2019 год. Фото: Стас Левшин