Карл Булла: человек с фотоаппаратом

Карл Булла, большая часть жизни которого была связана с Петербургом, родился в Пруссии. Его семья переехала в столицу Российской империи в 1865 году, когда будущему фотографу было десять лет.

С раннего возраста Булла работал в фирме «Дюпарт», которая занималась изготовлением и продажей оборудования для фотографии. Сначала юный Карл работал посыльным, а затем его взяли подмастерьем в студию. Это сыграло ключевую роль в жизни ребёнка – свой фотосалон он откроет в 20-летнем возрасте.

Ателье какое-то время располагалось в доме №61 по Садовой улице, а затем – в «Пассаже» на Невском проспекте. В ту эпоху состоятельные петербуржцы любили ходить в салоны, чтобы сфотографироваться, поэтому работа Буллы и его приятная манера общения сделала его популярным.

Не меньше на славу фотографа повлияла его мастерская. На производстве создавали специальные пластинки, с помощью которых снимки можно было делать на коротких выдержках. Благодаря этому людям не приходилось долго и неподвижно сидеть перед объективом – а также появилась возможность снимать жизнь города на улицах. Технология позволила делать фотографии естественными, поэтому они очень нравились заказчикам.

Булла и Лев Толстой. Фото: museum.ru

Булла на протяжении почти десятилетия в основном снимал петербуржцев в своём салоне. Со временем он превратился в одного из наиболее известных фотографов столицы (и страны вообще), поэтому в 1886 году власти выдали ему разрешение заниматься любыми фотографическими работами на улицах, в квартирах и в ближайших окрестностях Петербурга.

С тех пор на снимках Буллы можно было увидеть практически все значимые для жизни страны события. Всего в архивах хранится свыше 200 тыс. негативов фотографа. Буллу считают пионером отечественной фотожурналистики.

Он снимал как богатых петербуржцев, так и обычных жителей. Булла также делал фотографии петербургской архитектуры, которые в середине 1890-х годов стали превращать в открытки. Это приносило неплохой доход.

В конце XIX века технологии позволили добавлять фотографии в газеты. Первые снимки Буллы в 1897 году попали в популярный журнал «Нива». С ним фотограф сотрудничал долгое время, как и с другими изданиями.

Булла (третий слева) с сыновьями (по краям). Фото: commons.wikimedia.org

В 1903 году Булла запечатлел 200-летие Петербурга, которое было масштабным праздником. Через год он получил особое разрешение от Главного морского штаба, благодаря которому он мог фотографировать манёвры, смотры, учения и любые другие мероприятия, связанные с «морской жизнью». К тому времени Карл Карлович был официальным фотографом Российского общества Красного Креста, Императорской публичной библиотеки и фотографом Императорского двора.

У Буллы было много помощников и источников, благодаря которым он мог оперативно снимать происшествия и различные случаи. Работал он и на светских приёмах, праздниках и официальных мероприятиях.

Во второй половине 1900-х годов Булла открыл новое фотоателье. Оно начало работать в 1908 году в доме № 4 по Невскому проспекту. В этом же здании располагалась квартира семьи фотографа.

Снимал Булла и 80-летие Льва Толстого. Его пригласили в Ясную Поляну, где он сделал большой фоторепортаж. Булла также фотографировал Репина, Чуковского, Горького, Шаляпина и других знаменитостей начала XX века.

Николай II в день открытия первого созыва Государственной думы Российской империи в 1906 году. Фото: russiainphoto.ru

От занятия фотографий Булла отошёл в 1916 году. Он уехал из столицы в Эстонию. Последний период жизни фотограф прожил на острове Сааремаа в Эстонии. Там фотограф вёл тихую жизнь, занимался этнографическими сюжетами.

Несмотря на это работа фотоателье Буллы продолжилась. Им занимались его сыновья Александр и Виктор, также знаменитые фотографы. Но недолго.

После Октябрьской революции фотоателье стало государственным учреждением – «фотографией Ленсовета». Спустя 11 лет Александра Буллу отправили в ссылку по обвинению в подделке документов.

Через год, в конце 1929 года, умер Булла-старший. Ему было 74 года. Его сын Александр скончался на свободе в период с 1942 по 1944 год, точная дата не сохранилась.

Виктора Буллу в 1938 году арестовали по доносу одного из сотрудников фотосалона. Его сослали на Дальний Восток, где он, по официальной версии, умер от рака желудка в 1944 году. Однако его внук Андрей Каминский утверждает, что Виктора расстреляли ещё в 1938 году. Ровно через 20 лет после этого его посмертно реабилитировали.

В период до конца 1980-х годов снимки династии Буллы печатали без упоминания фамилии – или под чужими именами. Фотоателье восстановили лишь в XXI веке, в том же здании на Невском. Рядом, на Малой Садовой улице, установили памятник петербургскому фотографу, сделанный на основе образа Буллы. Монумент человека с фотоаппаратом под зонтом и с бульдогом создали в 2001 году.

Фото: Instagram / @brandnik, @dream.travel.findout