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На ТНТ4 покажут «Прожарку Джеймса Франко» с голливудскими комиками

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© Фото: «Прожарка Джеймса Франко»
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    Сет Роген, Энди Сэмберг, Джона Хилл и другие звезды проверят чувство юмора своего коллеги Франко.

    Пока российские звезды только учатся самоиронии, в США на «Прожарку» выстраивается очередь. Голливудский актер Джеймс Франко знает, что «Прожарка» – это не только жесткие шутки, но и признание заслуг.

    Телеканал ТНТ4 покажет «Прожарку Джеймса Франко» 24 июля в 23:00. Премьеру шоу подготовили с Евгением Рыбовым, голосом «Южного парка», «Клиники» и других культовых сериалов. Это не просто перевод, но и комментарии по ходу действия, которые раскроют интересные подробности о некоторых событиях и участниках «Прожарки».

    Зрителей, как и самого Франко, ждут острые шутки. Например, Сет Роген рассказал, как Джеймс готовился к роли альпиниста в фильме «127 часов»: «Он пять дней прожил, засунув руку в Скалу. Уточню – в Дуэйна "Скалу" Джонсона».

    Несмотря на это, Франко с достоинством выдержал «Прожарку». Убедиться в этом можно будет в эфире ТНТ4.

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