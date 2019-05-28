«То, чем занимались, мы называли экспрессивным идиотизмом»: счастье Славы Полунина

«Бросай свой экономический»

Слава Полунин – мечтатель, который превратил свои фантазии в реальность. Еще в раннем возрасте он хотел стать клоуном и мимом, но ему удалось большее. Полунин придумал собственный сценический язык, почерк, который знают и понимают во всех странах.

Будущий Асисяй родился в Орловской области в 1950 году. Любовь к юмору у него появилась в детстве, когда он увидел один из фильмов Чарли Чаплина.

Мать Полунина не разделяла его желания попасть на сцену. Она хотела, чтобы сын стал инженером. Судьба сложилась так, что Полунин не смог попасть в театральное училище – из-за дефектов дикции.

По окончании десятого класса в 1967 году Слава отправился в Ленинград, где поступил в Инженерно-экономический институт. «Окончил три курса с огромным трудом. Потом глаза на лоб – чувствую, не мое, я больше не в состоянии. Привез маму, посадил в первом ряду на спектакле: в молодежной самодеятельности ИНЖЭКОНа я был звездой. Мама посмотрела, сказала: "Ну, Слава, все, бросай свой экономический!"» – рассказывал артист в открытом интервью в СПбГУ.

Как вспоминал Полунин, он пытался найти в Ленинграде человека, у которого можно было бы научиться мастерству. В ДК им. Ленсовета он обнаружил комнату «Студия пантомимы», в которой не оказалось ни одного студента.

Через год Полунин стал заниматься вместе с Сашей Скворцовым, в то же время был основан театр «Лицедеи». Свое название он при этом получит лишь спустя десять лет – такое слово придет в голову Полунину во время службы в армии.

Полунин в ДК им. Ленсовета в начале 1970-х. Фото: sobaka.ru

Асисяй

«То, чем занимались, мы называли экспрессивным идиотизмом, по-научному – эксцентрической пантомимой. Продуктивность у нас была огромная, мы делали номер за номером», – рассказывал Полунин в интервью «Собаке.ру».

В конце 60-х и на протяжении следующего десятилетия артисты повышали уровень своего мастерства и выступали во всех уголках страны, в том числе на Алтае и в Коми. Но настоящий прорыв в карьере Полунина начался в 1980-е годы. В 1981 году зрители познакомились с Асисяем.

Имя персонажа Полунина появилось случайно. В знаменитом номере «Телефон» артист произносил слово «отвечай» в искаженной форме, которая звучала как «асисяй». Этим выражением публика и прозвала клоуна.

В 1982 году Полунин провел в Ленинграде масштабный «Мим-парад». Для фестиваля он пригласил 800 клоунов со всей страны. В тот период Полунин познакомился с Борисом Гребенщиковым, создателем группы «Аквариум».

«Первое, что мне приходит в голову при упоминании имени Славы Полунина, это воспоминания о том времени, когда положение "Аквариума" было, мягко говоря, шатким и нас особо никуда не пускали играть. Шел 1983 год. Слава, ни на секунду не задумываясь, сказал: "Если вам негде играть, приходите ко мне в театр!" – "Слава, могут быть проблемы", – сказал я ему. "С этим я справлюсь", – ответил он», – рассказывал Гребенщиков.

В 1980-е годы Полунин устроил еще несколько крупный событий, связанных с клоунами. На одном из них в качестве гостей были Джанго Эдвардс из Голландии и Франц Йозеф Богнер из Германии, одни из самых известных клоунов мира.

Михаил Фомичев / ТАСС

«Снег стал частью меня»

Вторую половину жизни Полунин провел за пределами России. Отправной точной для этого стали американские гастроли и фестиваль «Караван мира», открытый в 1989 году. Этот проект побывал в нескольких городах и странах, в том числе и в Западном Берлине незадолго до падения стены.

К концу десятилетия артисты «Лицедеев» разошлись по своим дорогам. Полунин в 1993 году стал участником Cirque Du Soleil, самого известного циркового проекта в мире, и стал первым россиянином, присоединившимся к международной группе.

В том же году Полунин придумал «сНежное шоу», свою визитную карточку. Идея проекта родилась, когда артист с командой работал в Царском селе. За более чем 35 лет спектакль показали свыше тысячи раз, а один из зрителей прокомментировал шоу следующими словами: «Ваш снег согревает наши сердца».

«Я родился в Орловской области. Наше село находилось в 18 км от железной дороги, моя мама занималась торговлей и привозила товар со станции. А зимой из-за постоянных снегопадов дорога превращалась в настоящий снежный туннель, через который мы ехали до станции. Мы жили в крайнем доме, сразу же за нами начинался лес, на краю опушки были настоящие снежные горы. По выходным я брал лопату и отправлялся рыть снег. Я вырывал туннели, строил дворцы. И снег постоянно сопровождал меня все мое детство, стал частью меня, одним из образов родины», – так объяснял концепцию Полунин в интервью газете «Московская правда».

После ухода из Cirque Du Soleil клоун обосновался в Лондоне, где прожил семь лет. Затем Полунин перебрался в Париж. Рядом со столицей Франции он создал «Желтую мельницу», усадьбу и творческую лабораторию. По словам Полунина, там он бывает не так часто, как хотел бы, из-за плотного рабочего графика.

Фото: Владимир Мишуков

«Жалко терять время»

Полунин получил множество престижных наград, в том числе высший театральный приз Англии имени Лоуренса Оливье и звание народного артиста России. Он сотрудничал с режиссером Терри Гиллиамом, участником легендарной комедийной группы «Монти Пайтон», дружил с Тонино Гуэррой, сценаристом фильмов Феллини и Антониони.

В 2013 году Полунина назначили на должность художественного руководителя Большого Санкт-Петербургского государственного цирка (также известный как цирк Чинизелли). Несмотря на профессиональность артиста, коллеги остались недовольны его работой. В частности, против выступал коллектив цирка.

Уже через три года Полунина устроили на работу в «Росгосцирк» на должность главы Дирекции новых программ, а пост худрука цирка Чинизелли упразднили. Сейчас он продолжает работать над новыми проектами, перемещаясь из города в город.

«До 45 лет у меня не было ни одного выходного, ни одного отпуска. Мне просто было жалко терять время, потому что столько всего. У тебя выходной – а столько вещей красивых несется мимо тебя», – говорит Полунин о том, как у него все получается.

Артист утверждает, что новые члены его труппы не обязательно должны быть профессионалами. Главное условие – быть счастливым.

«Чтобы дарить людям счастье со сцены, ты должен быть счастлив сам. Если ты несчастлив, от тебя не пойдет эта энергия. Поэтому я слежу за тем, чтобы в моей команде все были счастливые, радостные, включенные. По улице иду: "О, счастливый человек! Поди сюда"».

«сНежное шоу». Фото: slavasnowshow.com