«Брат», «Жмурки» и «Груз 200»: десять культовых фильмов Балабанова

«Про уродов и людей»

Балабанов, не слишком хорошо относившийся к собственному творчеству, считал фильм про физическое и моральное уродство людей своем лучшим произведением.

«Мне понравилась идея: сделать кино о такой любви. Для нас как бы неестественной, но для моих героев единственно возможной», – говорил режиссер о замысле картины.

Снять «Про уродов и людей» Балабанову удалось после коммерческого успеха «Брата». Изначально фильм должен был выйти раньше, но не смог найти средства на его создание.

Год: 1998

В главных ролях: Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков

Фото: kinopoisk.ru

«Брат»

Культовая картина с Сергеем Бодровым-младшим считается одним из важнейших отечественных фильмов 90-х годов и наиболее популярной работой Балабанова.

Режиссер рассказывал, что он сняд фильм про бандитов, потому что в те годы это было модным. На решение также появлияла нехватка денег на создание интеллектуального кино.

«Брат» запомнился не только сюжетом, но и музыкальным сопровождением. В фильме звучит много песен группы «Наутилус Помпилиус».

Год: 1997

В главных ролях: Сергей Бодров-младший, Виктор Сухоруков

Фото: kinopoisk.ru

«Брат 2»

Продолжение «Брата» было не менее успешным, чем первый фильм. Вторую часть истории Данилы Багрова оценили и зрители, и критики.

Превращать «Брата» в трилогию Балабанов не хотел. «На основе "Брата" можно хоть сериал запустить. Но Сережа вырос – не только из этого образа, он вообще вырос, сам стал режиссером, причем режиссером хорошим. Поэтому и он не хочет больше играть эту роль, и мне неинтересно придумывать новые жизненные перипетии Данилы Багрова. Все. История закончена», – сказал он.

Год: 2000

В главных ролях: Сергей Бодров-младший, Виктор Сухоруков

Фото: kinopoisk.ru

«Война»

Еще в 1998 году Балабанов понял, что собирается снять фильм о военных конфликтах в Чечне. Он стремился сделать картину максимально реалистичной.

«Работать тяжело было с точки зрения психологической. Мы до этого посмотрели кассеты, где по-настоящему убивают людей, записанные боевиками. Это зрелище произвело очень сильное впечатление, я даже не ожидал от себя. Наверное, дня три ходил, как стукнутый обухом по голове», – рассказывал о съемках оператор Сергей Астахов.

Год: 2002

В главных ролях: Алексей Чадов, Ингеборга Дапкунайте, Сергей Бодров-младший, Иэн Келли

Фото: kinopoisk.ru

«Жмурки»

Черная комедия с дуэтом Алексея Панина и Дмитрия Дюжева рассказывает о бандитах из «лихих 90-х». Особый колорит картине добавляет персонаж Никиты Михалкова, криминального авторитета Михалыча.

По словам Балабанова, изначально сценарий фильма был более серьезным, но с множеством смешных элементов. Режиссер позднее доработал сюжет под себя, что превратилось в одну из самых необычных его работ.

Год: 2005

В главных ролях: Алексей Панин, Дмитрий Дюжев, Никита Михалков

Фото: filmpro.ru

«Мне не больно»

Еще один фильм Балабанова с Никитой Михалковым, хоть и не в главной роли, считается не слишком успешным. Критики отметили, что от режиссера такого уровня ждешь чего-то большего.

Тем не менее похвалы удостоилась игра актеров, в том числе Ренаты Литвиновой. За работу в картине она выиграла премию «Кинотавр», как и Александр Яценко.

Год: 2006

В главных ролях: Рената Литвинова, Александр Яценко, Дмитрий Дюжев

Фото: filmpro.ru

«Груз 200»

«Груз 200» небезосновательно называют самой тяжелой картиной Балабанова. Триллер укрепил за ним славу мастера «чернухи».

Изначально даже были сомнения, сможет ли фильм выйти в широкий прокат. Тем не менее его не только пустили в кинотеатры, но даже показали по телевидению.

«"Груз 200" для меня лично – не приговор и не дань. Это просто кино про 1984 год, каким я его помню, каким я его представляю и вижу. Мне хотелось сделать жесткий фильм о конце Советского Союза – вот я его и сделал», – сказал о сюжете Балабанов.

Год: 2007

В главных ролях: Агния Кузнецова, Алексей Полуян, Леонид Громов, Алексей Серебряков

Фото: kinopoisk.ru

«Морфий»

Свой 12-й фильм Балабанов снимал по сценарию Сергея Бодрова-младшего, в основу которого легли произведения Михаила Булгакова «Записки юного врача» и рассказа «Морфий».

Изначально предполагалось, что главную роль сыграет Бодров, но из-за его трагической смерти в 2002 году в фильм взяли Леонида Бичевина.

Год: 2008

В главных ролях: Леонид Бичевин, Ингеборга Дапкунайте, Андрей Панин

Фото: kinopoisk.ru

«Кочегар»

В центре повествования – ветеран, воевавший в Афганистане, и бандиты. Действие происходит в Петербурге в конце прошлого века.

Большую часть фильма снимали в Кронштадте, где через три года Балабанов скончался. Город выбрали из-за подходящей промышленной архитектуры.

Год: 2010

В главных ролях: Михаил Скрябин, Юрий Матвеев, Александр Мосин

Фото: kinopoisk.ru

«Я тоже хочу»

Последний фильм Балабанова был представлен за год до его смерти, в 2012 году, на Венецианском кинофестивале.

Режиссер рассказывал, что идею картины ему подсказала покосившаяся колокольня в Вологодской области. Старинное сооружение обрушилось через 40 дней после кончины Балабанова.

Год: 2012

В главных ролях: Александр Мосин, Олег Гаркуша, Юрий Матвеев

Фото: filmpro.ru