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От Айвазовского до Малевича: главные шедевры Русского музея

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«Девятый вал» Ивана Айвазовского
© Фото: Instagram / @eduammaude

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Супрематизм Малевича, пейзаж Куинджи, «Последний день Помпеи» Брюллова и другие шедевры – в материале «Санкт-Петербург.ру».

«Последний день Помпеи»

 

Шедевр Карла Брюллова посвящен знаменитому извержению вулкана Везувий в Помпеях. Художник вдохновился, когда посетил древнеримский город.

Масштабное полотно Брюллов рисовал почти шесть лет. По окончании его создания картину показывали в Милане и Париже, а затем произведение добралось до Петербурга – в качестве подарка князя Анатолия Демидова, заказчика работы, императору Николаю I.

В прошлом полотно хранилось в Эрмитаже и в Новом Эрмитаже. В Русском музее оно оказалось в конце XIX века.

Год создания: 1833
Фото: Instagram / @darth_milk
 

«Витязь на распутье»

  

Виктор Васнецов нарисовал картину на основе былины «Илья Муромец и разбойники». Заказчиком выступил известный предприниматель Савва Мамонтов.

Всего было сделано около десяти версий «Витязя». Некоторые из них сохранились. В частности, варианты можно найти в Екатеринбургском музее изобразительных искусств и в Государственном музее искусств Грузии.

Год создания: 1882
Фото: Instagram / @nata_bischel
 

«Девятый вал»

 

Иван Айвазовский, много общавшийся с моряками, заинтересовался легендой о шторме – якобы одна волна всегда отличается от других большим размером и мощью. Ее называли девятым валом.

Реалистичность изображения художнику удалось передать благодаря своему опыту. Однажды он пережил сильную бурю. Его судно в 1844 году было затоплено, а Айвазовского даже считали погибшим.

Год создания: 1850

Фото: wikimedia.org
 

«Бурлаки на Волге»

  

«Бурлаки» – картина раннего периода творчества Ильи Репина. Когда полотно было закончено, художнику еще не исполнилось 30 лет.

«Какой, однако, это ужас, – говорю я уж прямо. – Люди вместо скота впряжены! Савицкий, неужели нельзя как-нибудь более прилично перевозить барки с кладями, например буксирными пароходами?» – писал Репин о своих воспоминаниях в автобиографии «Далекое близкое».

Позднее художник признавался, что его не интересовал быт и отношения бурлаков с хозяевами. По его словам, он расспрашивал их, «чтобы придать некоторый серьез своему делу».

Год создания: 1873
Фото: Instagram / @pyxx_wing
 

«Лунная ночь на Днепре»

 

Архип Куинджи – настоящий мастер живописи. Среди его работ есть десятки превосходных картин, а одним из главных произведений считается «Лунная ночь на днепре».

Пейзаж отличается от многих полотен Куинджи необычным светом. Среди людей, увидевших картину, ходили слухи, что художник то ли рисует «волшебными» красками из Японии, то ли вообще сговорился с нечистой силой.

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Специально для показа полотна в Петербурге была организована выставка одной картины. В зале специально были занавешены окна, поэтому малое количество света усиливало эффект от просмотра.

Год создания: 1880
Фото: Instagram / @vverushka
 

«Запорожцы»

 

Еще один шедевр Репина посвящен легенде времен русско-турецкой войны 167-81 годов. По преданию, османский султан требовал, чтобы запорожцы покорились ему как владыке мира. Запорожцы прислали ему ответ в виде письма, полного насмешек.

Почти все персонажи были нарисованы с натурщиков. Например, среди них был солист Мариинского театра Федор Стравинский, отец знаменитого композитора Игоря Стравинского.

Год создания: 1891

Фото: wikimedia.org
 

«Оборона Севастополя»

 

С осени 1941 года по июль 1942 года на Крымском полуострове проходили сражения советских и немецких войск. Эти события нашли отражения в картине Александра Дейнеки.

Художнику в 1942 году показали фотографию разрушений в Севастополе. «Меня целиком захватила героика защитников Севастополя. Шла тяжелая война, я вернулся с фронта из-под Юхнова. Была жестокая зима, начало наступления с переменным местным успехом, тяжелыми боями, когда бойцы на снегу оставляли красные следы от ран и снег от взрывов становился черным», – вспоминал Дейнека.

Полотно было представлено на выставке «Великая Отечественная война» в 1942 году. Критики и пресса по-разному отнеслись к нему. Сам Дейнека отметил, что картина кажется ему настоящей. «Такими мне хотелось бы видеть и другие свои картины», – сказал он.

Год создания: 1942
Фото: Instagram / @elizaveta_fc
 

«Переход Суворова через Альпы»

  

Василий Суриков создал картину к столетию Швейцарского похода генерал-фельдмаршала Александра Суворова. Для Русского музея полотно приобрел император Николай II.

Работу художника разнес в пух и прах его коллега, баталист Василий Верещагин. Ему не понравились детали картины и неправдоподобность многих мелочей.

Но Суриков довольно спокойно отнесся к критике. Он сказал, что главня цель картины – подчеркнуть героический подвиг солдат.

Год создания: 1899
Фото: Instagram / @evgeniya_budarina, @armmuseum
 

«Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем»

  

На другой картине Сурикова изображено сражение 1582 года дружины Ермака Тимофеевича и войска сибирского хана Кучума.

Художник рассказывал, что он полностью представил концепцию полотна, когда еще даже не успел ознакомиться с подробностями исторического события.

«Она сама мне так представилась: две стихии встречаются. А когда я, потом уж, Кунгурскую летопись начал читать, вижу – совсем как у меня. Совсем похоже. Кучум ведь на горе стоял. Там у меня скачущие», – говорил Суриков.

Год создания: 1895

Фото: wikimedia.org
 

«Черный круг»

 

Самой известной работой Каземира Малевича, безусловно, считается «Черный квадрат», но «Черный круг» представляет не меньший интерес как для критиков, так и для ценителей искусства.

Первая версия картины была написана в 1915 году, позднее мастер авангарда создал несколько других вариантов. Работа, которая висит в Русском музее, появилась на восемь лет позже оригинала.

«Нужно дать формам жизнь и право на индивидуальное существование», – сказал однажды Малевич.

Год создания: 1923
Фото: Фото: Instagram / @dotworx, @verbxenia
 

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