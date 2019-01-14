На юге Петербурга установили арт-объект «Дела государственные» в виде полуразрушенного дома

Петербургский уличный художник Hioshi разместил во Фрунзенском районе новый арт-объект. Работа «Дела государственные» расположена на Белградской улице.

Художник считает, что представители власти комфортно себя чувствуют вне зависимости от проблем в стране.

«Если мы сталкиваемся с трагедией, то через пару-тройку дней они уже с легкостью будут светиться и улыбаться на каком-нибудь интервью или вообще слиняют на лыжах гонять. А ты ложишься спать в панельке, завтра точно проснешься живой?» – сообщается на странице Hioshi.

Арт-объект, предположительно, был создан на фоне новостей о взрыве в жилом доме в Магнитогорске, который случился 31 декабря. В результате инцидента погибли 39 человек.