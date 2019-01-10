Петербуржцы восстановили закрашенное новогоднее граффити на Суворовском

Жители Петербурга смогли восстановить новогоднее граффити на Суворовском проспекте, которое закрасили коммунальные службы. Об этом сообщили в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» во «ВКонтакте».

Изображение советской школьницы, наряжающей елку, появилось в центре Северной столицы незадолго до Нового года. Его закрасили 5 января, спустя несколько часов после появления информации о граффити Паши Каса в СМИ.

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Вскоре петербуржцы решили восстановить рисунок. Для этого они использовали обычные монеты, с помощью которых легко отходила краска.

«Дверь в Новый Год снова открыта, товарищи!» – отметили активисты.

Пользователи интернета выразили уверенность, что в ближайшее время коммунальщики снова закрасят граффити.