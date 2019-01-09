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Петербуржец создал персонажа настольной игры на основе логотипа Кировского завода

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© Фото: pastvu.com

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Владимир Лопатин планирует завершить работу над «Большой настолкой» в августе 2019 года.

Художник из Петербурга Владимир Лопатин рассказал, что сделал персонажа для своей будущей настольной игры, взяв за основу логотип Кировского завода. Об этом он написал в группе «Питерский панк» во «ВКонтакте».

Лопатин отметил, что увидел старое фото дворца культуры им. Газа, на котором увидел логотип завода. «Забавно было оживлять огромную шестеренку с буквой «К» в центре, я боялся, что получится лажа. Потом я подумал, что такому суровому персонажу не хватает оружия, именно в этот момент я вспомнил о гербах, которые украшают станцию метро «Кировский завод», – сказал художник.

Он добавил, что три трубы над персонажем появились в последний момент работы над ним.

Игра «Большая настолка» создается с лета 2018 года. Лопатин планирует завершить проект примерно в августе 2019 года.

Фото: vk.com/bigcardgame
 

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