Петербуржец создал персонажа настольной игры на основе логотипа Кировского завода

Художник из Петербурга Владимир Лопатин рассказал, что сделал персонажа для своей будущей настольной игры, взяв за основу логотип Кировского завода. Об этом он написал в группе «Питерский панк» во «ВКонтакте».

Лопатин отметил, что увидел старое фото дворца культуры им. Газа, на котором увидел логотип завода. «Забавно было оживлять огромную шестеренку с буквой «К» в центре, я боялся, что получится лажа. Потом я подумал, что такому суровому персонажу не хватает оружия, именно в этот момент я вспомнил о гербах, которые украшают станцию метро «Кировский завод», – сказал художник.

Он добавил, что три трубы над персонажем появились в последний момент работы над ним.

Игра «Большая настолка» создается с лета 2018 года. Лопатин планирует завершить проект примерно в августе 2019 года.

Фото: vk.com/bigcardgame