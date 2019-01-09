Дизайнер из Петербурга «оживила» полотна Мунка, Караваджо и Магритта

Жительница Петербурга, которую в Instagram зовут Лайла Даричева, опубликовала в социальных сетях видео с «ожившими» картинами известных художников.

На странице дизайнера можно увидеть анимированные шедевры Эдварда Мунка, Караваджо, Леонардо да Винчи и других мастеров.

Даричева заставляет цветы, персонажей и другие предметы на картинах двигаться. Девушка работает моушен-дизайнером, поэтому занимается необычным творчеством в интернете.

Произведения Даричевой пользуются популярностью среди пользователей Instagram. На петербурженку подписаны более 10 тыс. человек, а число просмотров каждого видео иногда превышает 18 тыс. раз.