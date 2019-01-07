Лидер «Аукцыона» Федоров записал альбом на стихи Пушкина

Лидер петербургской группы «Аукцыон» Леонид Федоров выпустил альбом «Гимн Чуме», записанный на стихи Александра Пушкина. Проект опубликован на образовательном портале Arzamas.

Пластинку Федоров записал с Игорем Крутоголовым, басистом группы «Крузенштерн и Пароход». Все 15 песен, вошедших в альбом, основаны на стихотворных текстах Пушкина.

«Это и школьно-канонические стихотворения вроде «Пророка» и «Памятника» («Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»), и хрестоматийные фрагменты из «больших» произведений («Евгений Онегин», «Пир во время чумы»), и популярные в музыкальных переложениях лирические «Талисман» и «Цветок», и – наряду с ними – не вполне отделанные и не печатавшиеся при жизни Пушкина отрывки и наброски», – отмечается на сайте проекта.

Каждая песня сопровождается комментариями филолога Алины Бодровой.