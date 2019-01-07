«Золотой глобус» как лучший драматический фильм года получила «Богемская рапсодия» (ФОТО)

Фильм Брайана Сингера «Богемская рапсодия» стал лучшим драматическим фильмом года на 76-й церемонии вручения премии «Золотой глобус». Об этом сообщается на официальном сайте награды.

Лучшим актером стал Рами Малек, который сыграл в фильме Фредди Меркьюри, вокалиста группы Queen. Актрисой года признали Гленн Клоуз за роль в киноленте «Жена».

Альфонсо Куарон получил сразу две награды. Его назвали режиссером года, а его фильм «Рим» стал лучшей картиной на иностранном языке.

Читайте также:

Джеффа Бриджеса наградят почетной премией на церемонии «Золотой глобус»

Победитель в номинации «Лучшая комедия и мюзикл» – лента Питера Фаррели «Зеленая книга». Режиссер вместе с Ником Валленлонгой и Брайаном Керри наградили премией за лучший сценарий.

Награду в номинации «Лучший актер в комедии или мюзикле» получил Кристиан Бейл («Власть»), лучшей актрисой в комедии признали Оливию Колман («Фаворитка»). Полнометражным мульфильмом года критики выбрали «Человек-паук: Через вселенные».

Критики назвали песней года композицию «Shallow» из фильма «Звезда родилась», которую исполнили Леди Гага, Марк Ронсон, Энтони Россомандо и Эндрю Уайетт. Драматическим сериалом года стало ТВ-шоу «Американцы».