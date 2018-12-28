Петербуржцев поздравили с Новым годом плакатом с серпантином в виде колючей проволоки

В Петербурге появилась новая работа уличного художника Миши Маркера. Плакат размещен на одной из улиц Северной столицы.

На плакате представлена хлопушка, из которой торчит серпантин в виде колючей проволоки. Надпись на изображении «Новый год за полтора» отсылает к закону, согласно которому один день ареста в следственном изоляторе считается за полтора в колонии.

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Работа Маркера появилась на месте предыдущего арт-объекта. На нем были изображены руки с двумя гвоздиками, символизирующему покойника, со словами «ни к чему не призываю, ничего не разжигаю».