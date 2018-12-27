Петербуржец выставил на продажу сценарий фильма «Игла» с Цоем за 1,5 миллиона рублей

Житель Петербурга выставил на продажу в интернете сценарий фильма 1988 года «Игла» Рашида Нугманова. Объявление опубликовано на сервисе Avito.

В комментарии к лоту уточняется, что экземпляр с рукописным тестом поверх машинного принадлежал сценаристу Бахыту Килибаеву. Продавец оценил «подлинный первый сценарий» за 1,5 млн рублей.

Главные роли в «Игле» исполнили вокалист «Кино» Виктор Цой и лидер группы «Звуки Му» Петр Мамонов. Картина стала лидером советского проката в 1988 году.

Сценарий фильма – не первый артефакт, связанный с Цоем, который продают в 2018 году. Ранее на торги выставляли анкету музыканта о вступлении в Ленинградский рок-клуб и его паспорт.