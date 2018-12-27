«Собибор» возглавил рейтинг самых популярных фильмов среди российских «пиратов»

Фильм Константина Хабенского «Собибор» стал самой популярной российской картиной у «пиратов» в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Нелегальные копии картины заблокировали на 538 сайтах. На втором месте по популярности стал фильм Александра Богуславского «За гранью реальности» – незаконные версии нашли на 415 порталах.

Практически так же часто публиковали «Гоголь. Вий» Егора Баранова. Фильм выявили на 413 сайтах.

В топ-10 еще вошли «Смешарики. Дежавю», «О чем говорят мужчины. Продолжение» «Тренер», «Непрощенный», «Гоголь. Страшная месть» и «Несокрушимый».