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«Кодекс Готти» с Траволтой признали худшим фильмом года

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© Фото: Instagram / @gotti_film

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Рейтинг составили критики журнала The Hollywood Reporter.

Кинокритики журнала The Hollywood Reporter признали криминальную драму «Кодекс Готти» худшим фильмом 2018 года. Об этом сообщается на сайте издания.

Фильм с Джоном Траволтой в главной роли не понравился не только журналистам издания. На сервисе Rotten Tomatoes, собирающим рецензии профессиональных критиков, фильм набрал 0% из 100%.

Второе место занял боевик «Робин Гуд: Начало». На третьем месте оказался фильм «Пятьдесят оттенков свободы», последняя часть эротической трилогии.

В рейтинг также попали фильмы «Веном» с Томом Харди, «Щелкунчик и четыре королевства» и «Суспирия».

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