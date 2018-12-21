«Кодекс Готти» с Траволтой признали худшим фильмом года

Кинокритики журнала The Hollywood Reporter признали криминальную драму «Кодекс Готти» худшим фильмом 2018 года. Об этом сообщается на сайте издания.

Фильм с Джоном Траволтой в главной роли не понравился не только журналистам издания. На сервисе Rotten Tomatoes, собирающим рецензии профессиональных критиков, фильм набрал 0% из 100%.

Второе место занял боевик «Робин Гуд: Начало». На третьем месте оказался фильм «Пятьдесят оттенков свободы», последняя часть эротической трилогии.

В рейтинг также попали фильмы «Веном» с Томом Харди, «Щелкунчик и четыре королевства» и «Суспирия».