Сквер на Разводной площади Петергофа признали региональным памятником

Власти Петербурга признали сквер на Разводной площади в Петергофе объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

«Пример регулярного парадного сквера конца XIX – начала XX веков имеет строго симметричную композицию, сохранившуюся до настоящего времени», – отметил в ведомстве.

В комитете подчеркнули, что сквер считается композиционным центром и связующим звеном для всех элементов ансамбля площади – Министерских домов, поставленных параллельно по северной и южной стороне площади, Флигель-адъютантского одноэтажного с мансардой здания и корпуса Большого дворца, замыкающего площадь с востока.

Название у Разводной площади появилось в 1830-е годы. Ранее здесь проводились разводы караульной службы и смотры войск.