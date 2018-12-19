В сети появились первые кадра «Аладдина» с Уиллом Смитом

В интернете появилась первая фотография будущей экранизации мультфильма «Аладдин» от Disney. Герои фильма предстали на обложке журнала Entertainment Weekly.

Роль Джина исполнит голливудская звезда Уилл Смит. Принцессу Жасмин будет играть Наоми Скотт, а самого Аладдина – Мена Массуд.

Смит отметил, что играя Джина, хотел отдать дань уважения Робину Уильямсу, который озвучивал персонажа в мультфильме 1992 года. При этом он подчеркнул, что добавит что-то новое в образ.

Режиссером «Аладдина» будет Гай Ричи. Фильм выйдет в прокат 23 мая 2019 года.

Фото: Entertainment Weekly