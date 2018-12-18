«Собибор» Хабенского выбыл из борьбы за «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке

Фильм российского режиссера Константина Хабенского «Собибор» не вошел в короткий список номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщается на сайте Американской академии киноискусств.

Всего на соискание награды были выдвинуты 87 фильмов. В окончательном списке остались лишь девять картин: «Перелетные птицы» (Кристина Гальего и Сиро Герра, Колумбия), «Работа без авторства» (Флориан Хенкель фон Доннерсмарк, Германия), «Виновный» (Густав Меллер, Дания), «Айка» (Сергей Дворцевой, Казахстан), «Капернаум» (Надин Лабаки, Ливан), «Рома» (Альфонсо Куарон, Мексика), «Холодная война» (Павел Павликовский, Польша), «Пылающий» (Ли Чхан-дон, Южная Корея) и «Магазинные воришки» (Хирокадзу Корээда, Япония).

Шорт-листы в основных номинациях будут известны в январе. Церемония вручения «Оскара», которая будет 91-й по счету, состоится 24 февраля 2019 года.