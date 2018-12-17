Джеффа Бриджеса наградят почетной премией на церемонии «Золотой глобус»

Голливудский актер Джефф Бриджес получит почетную премию Сесилла Б. де Милля на грядущей церемонии «Золотой глобус». Она состоится 6 января.

Президент Голливудской ассоциации иностранной прессы Мехер Татна отметил, что блестящая работа Бриджеса «захватывала сердца и умы зрителей» на протяжении более 60 лет.

Бриджесу 4 декабря исполнилось 69 лет. Впервые он снимался перед камерой в возрасте четырех месяцев.

За роль в фильме Питера Богдановича «Последний киносеанс» Бриджеса номинировали на «Оскар». Статуэтку ему удалось получить лишь в 2010 году за роль в «Сумасшедшем сердце» Скотта Купера. Также актера отметили премией «Золотой глобус».

Одна из самых известных ролей Бриджеса – Джеффри Лебовски в фильме братьев Коэнов «Большой Лебовски».