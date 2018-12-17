Смоленское лютеранское кладбище стало региональным памятником

Смоленское лютеранское кладбище в Петербурге признали памятником регионального значения. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по государственному использованию и охране памятников истории и культуры.

В единый государственный реестр внесли историческую планировку кладбища, ограду с воротами, исторические надмогильные сооружения на захоронениях государственных, общественных и военных деятелей, а также представителей науки и культуры. Помимо этого, в список попали художественные надгробия и старые растения.

Кладбище разделено на три части в соответствии с режимом охраны. Самый строгий действует на южной стороне, где допускается только благоустройство территории.

Смоленское лютеранское кладбище было основано в середине XVIII века. Здесь похоронены промышленник Людвиг Нобель, основатель Санкт-Петербургского цирка Гаэтано Чинизелли, архитектор Константин Бенуа.