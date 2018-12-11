Президентская библиотека к 100-летию со дня рождения Даниила Гранина оцифрует его архив

Президентская библиотека им. Ельцина в честь 100-летия со дня рождения писателя и почетного гражданина Петербурга Даниила Гранина оцифрует архив его произведений. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Архив станет частью электронной коллекции о жизни и творчестве Гранина. В ее создании библиотеке будет помогать Российский книжный союз и семья писателя.

Во вторник, 11 декабря, в библиотеке открылась выставка «Д. А. Гранин и молодежь». На ней представлены архивные фотографии писателя.

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Даниил Гранин умер 4 июля 2017 года. Ему было 98 лет.

В конце мая 2018 депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили установку памятной таблички Гранину. Согласно закону, табличка может появиться лишь после пяти лет со дня смерти писателя, однако в случае Даниила Александровича сделают исключение из-за особой значимости писателя для города на Неве.

Осенью 2017 года в Невском районе открылась библиотека имени писателя. Свое имя библиотеке Гранин согласился дать еще в 2016 году. В его честь также назовут литературную премию.