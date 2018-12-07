День Эрмитажа признали официальным праздником в Петербурге

День основания Эрмитажа стал официальным праздником в Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на генерального директора музея Михаила Пиотровский.

Праздник ежегодно будет проходить 7 декабря. Дата связана с Днем святой Екатерины – именно императрица Екатерина II приобрела коллекцию произведений, которая позволила в 1764 году открыть музей.

Читайте также:

Официальным гимном Эрмитажа станет песня Александра Городницкого «Атланты»

Пиотровский подчеркнул, что официальный праздник поможет расширить деятельность Эрмитажа вне стен музея. В качестве примера директор учреждения привел большой экран, установленный на Дворцовой площади на один день в честь праздника.

На мониторе демонстрируется самогенерирующаяся картина под названием «Рождество». Ее создала Марта Файнс, сестра британского актера и режиссера Рэйфа Файнса.