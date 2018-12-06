На Садовой отреставрировали здание гауптвахты, где отбывал наказание Достоевский (ФОТО)

На Садовой улице завершили реставрацию бывшего здания гауптвахты. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Здание у Сенной площади полностью отремонтировали в 2018 году. Работы провели за счет пользователя объекта – СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро».

Специалисты отреставрировали фасады, цоколь, стилобат памятника. Также были завершены первоочередные противоаварийные работы на кровле.

Первое здание гауптвахты построили в 1798 году. Новое возвели в 1820 году.

Здесь в 1874 году содержался писатель Федор Достоевский, когда его арестовали за нарушение цензурного устава.