Мединский призвал ограничить прокат американских фильмов, чтобы русское кино не разрушила «всемирная машина Голливуда»

Министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал предложение главы «Мосфильма» Карена Шахназарова ограничить прокат голливудских фильмов в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Главу Минкультуры возмутило большое количество показов второй части фильма «Фантастические твари». В некоторых случаях под картину отвели до 70% сеансов.

«Что это, как не тотальная монополия голливудских прокатчиков, которые диктуют свои условия киносетям и кинотеатрам?!» – сказал Мединский.

Министр подчеркнул, что «меры государственного протекционизма в области кино должны быть усилены», чтобы отечественный кинематограф не был разрушен «всемирной машиной Голливуда».

Мединский добавил, что у российских фильмов нет возможности дойти до зрителя, «какое бы оно приличное ни было».