Смольный поддержал идею установки памятника драматургу Володину

Власти Петербурга одобрили предложение об установке памятника писателю Александру Володину. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

Скульптуру могут разместить в Матвеевском саду на Петроградской стороне, рядом с домом, где жил Володин. Отмечается, что с инициативой выступили директор театра «Остров» Тамара Исаева и председатель Союза писателей Петербурга Валерий Попов.

Ранее Смольный отказался дать одной из улиц Васильевского острова имя драматурга. В правительстве Петербурга отметили, что в этом районе нет безымянных улиц.

Александр Володин умер в Петербурге в 2001 году на 83-м году жизни. Он был автором десятков сценариев и пьес.

Спустя три года после его смерти на доме №44 по Большой Пушкарской улице, где жил Володин, появилась мемориальная доска.