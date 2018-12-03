В новом фильме Уэса Андерсона снимется Тимоти Шаламе

Звездой нового фильма американского режиссера Уэса Андерсона станет Тимоти Шаламе, номинант на премию «Оскар» за ловь в «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино. Об этом сообщает IndieWire.

Десятая кинолента Андерсона будет называться «Французский диспетчер». По предварительным данным, она будет посвящена истории редакции американской газеты в Париже.

В картине также будут сниматься Джеффри Райт, Бенисио Дель Торо, Тильда Суинтон, Фрэнсис МакДорманд и звезда почти всех фильмов Андерсона Билл Мюррей.

Последняя на данный момент работа режиссера, анимационная лента «Остров собак», вышла весной 2018 года.