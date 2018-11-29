Регги внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО

Эксперты ЮНЕСКО признали сформировавшийся на Ямайке музыкальный жанр регги объектов нематериального культурного наследия человечества. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации.

Специалисты подчеркнули, что сначала такая музыка была «голосом маргинальных слоев» населения, но позднее она стала охватывать людей вне зависимости от положения в обществе, пола и национальности.

С предложением внести регги в список культурного наследия в начале осени выступили власти Ямайки. Министр культуры Оливия Гранж заявила, что это станет значительным достижением страны.

Одним из самых известных регги-исполнителей был Боб Марли. Благодаря ему жанр получил большую популярность за пределами Ямайки.