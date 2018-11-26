Владимир Бортко открыл памятник героям «Собачьего сердца» на Моховой

Режиссер Владимир Бортко торжественно открыл памятник героям фильма «Собачье сердце» в Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей киностудии «Ленфильм».

Монумент появился у дома №27 по Моховой улице, где проходили съемки «Собачьего сердца». Открытие памятника приурочили к 30-летию киноленты.

Автором композиции стал Игорь Сенин, студент Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. Его работа выполнена в виде скамейки, на которой сидят профессор Преображенский и пес Шарик.

Фильм «Собачье сердце» впервые показали 20 ноября 1988 года по Центральному телевидению. В картине снялись Евгений Евстигнеев, Борис Плотников и Владимир Толоконников.