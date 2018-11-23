В Петербурге открылась выставка в честь 100-летия Театра марионеток

В Шереметевском дворце в Петербурге открылась выставка, приуроченная к столетию Театра марионеток. Об этом сообщает ТАСС.

Экспозиция называется «100 лет Театру Деммени. Впервые в России и Европе». В ней собраны куклы-марионетки из «труппы» первого в России подобного театра.

Одна из самых старших фигур – Карлица из спектакля «Страшный сон». Впервые его показали в 1928 году. Экспонат передали в дар музею как произведение искусства работы художника-скульптора Юрия Пикалова.

«Наш театр был первым во многих начинаниях, которые стали достоянием кукольников страны и Европы: это и первое воплощение на нашей сцене произведений Шекспира, Пушкина, Чехова, и появление среди кукол актера в живом плане, и первые эксперименты в кино и на телеэкране, и куклотерапия, когда мы стали помогать врачам в лечении их маленьких пациентов», – сказала Фаина Ивановна, сыгравшая десятки ролей.