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Иван Дорн пообещал вернуться в Петербург осенью 2019 года (ФОТО)

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© Фото: Мария Долбиш / «Санкт-Петербург.ру»
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    Артист устроил масштабный сольный концерт в клубе A2.

    Украинский музыкант Иван Дорн пообещал устроить концерт в Петербурге осенью 2019 года. Об этом он сказал на своем выступлении 11 ноября в клубе A2 Green Concert.

    Музыкант не был в Петербурге с осени 2017 года, когда он приезжал в рамках тура в поддержку альбома OTD. В этот раз Дорн устроил своеобразный тур по своим главным произведениям, которые отбирали путем голосования в интернете.

    В начале шоу на сцену вышел дуэт LemOjOvie, проект диджея Лимонадого Джо из команды Дорна и вокалиста Евгения Грушевского. Они сыграли хит «Where Are You From» и другие треки.

    В программу концерта Дорна вошли песни из раннего периода его творчества и последние хиты, в том числе созданная вместе с электронным продюсером Vakula песня «Опомнись». Среди публики одинаковую реакцию вызывали как старые композиции вроде «Бигуди», так и вещи вроде «Collaba».

    Концерт сопровождался световым шоу, за которое отвечала «Сила света». Большой экран и прожекторы превратили A2 в ночной андеграундный клуб. Периодически Дорн также читал стихотворения, в которых упоминался Петербург и, в частности, Исаакиевский собор.

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