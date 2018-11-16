Картину Дэвида Хокни «Портрет художника» продали на аукционе за рекордные 90 млн долларов

Картину британца Дэвида Хокни «Портрет художника» продали на аукционе Christie’s за 90,3 млн долларов. Это рекордная цена для полотна ныне живущего артиста, сообщает The New York Times.

Результат ноябрьского аукциона превзошел достижение 2013 года, когда был установлен предыдущий рекорд. Скульптуру «Собака из шариков» Джеффа Кунса продали за 58,4 млн долларов.

Картина Хокни была написана в 1972 году для выставки в Нью-Йорке. Британский художник считается одним из классиков поп-арта. Минувшим летом Хокни исполнился 81 год.