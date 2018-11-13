Последний сезон «Игры престолов» выйдет в апреле 2019 года

Восьмой, заключительный, сезон сериала «Игра престолов» выйдет в апреле 2019 года. Об этом сообщил телеканал HBO в Twitter.

Запись о дате выхода сопровождается видеороликом, в котором можно увидеть кадры из предыдущих сезонов «Игры престолов».

В настоящее время не сообщается, в какой день можно будет увидеть продолжение одного из самых известных сериалов современности. Ранее создатели заявили, что в восьмом сезоне будет шесть эпизодов.

Премьера «Игры престолов» состоялась в 2011 году. Сериал основан на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р. Р. Мартина. Создатели неоднократно получали различные награды, в том числе «Эмми».