Российский фильм, созданный из записей с видеорегистраторов, стал претендентом на «Оскар»

Российский фильм «Дорога» режиссера Дмитрия Калашникова попала в список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм». Об этом сообщается на сайте Академии кинематографических искусств и наук.

Всего в список вошли 166 картин. Шорт-лист из 15 номинантов будет объявлен 17 декабря, а через месяц назовут пять главных претендентов.

Калашников рассказал, что не ожидал такого развития событий. «Заявку подавала продюсер фильма, так что об этом я знал. Неожиданно было то, что она прошла. Я особо не загадываю, конкуренция очень большая, но если получится пройти дальше, то буду очень рад», – передает РИА «Новости» слова режиссера.

Фильм «Дорога» был создан в 2016 году. Он сделан на основе роликов, записанных автомобильными видеорегистраторами на дорогах России.