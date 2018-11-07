Авторы мультфильма «Гадкий я» займутся перезапуском «Шрека» и «Кота в сапогах»

Киностудия Universal Pictures перезапустит полнометражные мультфильмы «Шрек» и «Кот в сапогах». Об этом сообщает Variety со ссылкой на продюсера мультфильма «Гадкий я» Кристофера Меледандри.

Он отметил, что к созданию анимационных лент планируют привлечь актеров, которые в прошлом озвучивали главных персонажей. В частности, речь идет об Эдди Мерфи и Антонио Бандерасе.

Меледандри подчеркнул, что сценаристы постараются придумать новые сюжетные линии, чтобы «не получился еще один фильм из цепочки сиквелов».

По неофициальной информации, решение о перезапуске хитов приняли в связи с приобретением студии DreamWorks крупнейшей американской медийной компанией Comcast.

Первая часть «Шрека» вышла в прокат в 2001 году. Позднее на экраны попали три сиквела мультфильма, а также несколько лент франшизы «Кот в сапогах».