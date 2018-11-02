Смольный выбрал победителей конкурса новых скульптур Петербурга (ФОТО)

В Петербурге выбрали победителей конкурса по созданию новых памятников. Его проводил комитет по градостроительству и архитектуре.

В категории «Образ Санкт-Петербурга» выбрали проект «Бабочка Набокова». Он представляет два каменных крыла, которые стоят на кубе с именем писателя.

Победителем в номинации «История Санкт-Петербурга» стала работа «Литургия Санкт-Петербурга». Это скульптура из камней на побережье Финского залива.

В третьей категории, «Архитектурный облик города», выбрали проект «Поединок», который представляет борющиеся фигуры людей. Их могут установить на Южной дороге.

Одним из претендентов в конкурсе был проект километровой статуи Петра I, погруженной под воду. Специалисты отказались от такой затеи.