«Зеркало» Тарковского признали одним из 20 лучших неанглоязычных фильмов

Драма «Зеркало» режиссера Андрея Тарковского заняла 20-е место в списке 100 лучших неанглоязычных фильмов по версии BBC. Об этом сообщается на сайте корпорации.

В рейтинг, помимо картины 1974 года, вошли еще три работы Тарковского – «Сталкер» (1979), «Солярис» (1972) и «Андрей Рублев» (1966).

Также в список попали фильмы других советских режиссеров – «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна (1925), «Иди и смотри» Элема Климова (1985) и «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова (1929).

Рейтинг BBC возглавила кинолента Акиры Куросавы «Семь самураев» (1954), второе место занял фильм «Похитители велосипедов» режиссера Витторио де Сика (1948), а тройку замкнула «Токийская повесть» Ясудзиро Одзу (1953).

В составлении списка участвовали 209 кинокритиков из 43 стран, в том числе четверо специалистов и России.