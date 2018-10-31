Цискаридзе: В Петербурге когда-нибудь появится памятник Сергею Шнурову

Ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе считает, что в Петербурге в будущем должны установить памятник лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову. Об этом сообщают «Известия».

Хореограф отметил, что любит творчество знаменитого музыканта. «Бывает, сходишь в Филармонию, на концерт, выходишь и думаешь: зачем я туда сходил? После концертов Шнурова у меня ни разу такого не было», – сказал он.

Цискаридзе подчеркнул, что постоянно ходит на выступления «Ленинграда» и считает лидера коллектива одним из самых выдающихся артистов России.

«Он знает, когда произнести шутку, скабрезность. Я обожаю Каллас, Бетховена... И, когда мои знакомые слышат у меня Шнурова, они спрашивают: ты с ума сошел? Но мне нравится такая музыка», – добавил хореограф.