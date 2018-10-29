  • 30 Октябрь 2018
USD 05.10.2018 66.2115 +0.7871
USD ММВБ 13:21 65.7352  
EUR 05.10.2018 76.0505 +0.3152
EUR ММВБ 13:21 74.6794  
Нефть($) 30.10.2018 76.86 0.08
Нефть(p) 30.10.2018 5089.02 +65.73

«Евровидение-2019» в Израиле получило официальный девиз

Автор:


© Фото: Instagram / @eurovision

Темы дня

По словам организаторов, фраза «Позволь себе мечтать» отражает всю суть конкурса.

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» выбрали официальный слоган шоу в 2019 году. На сайте проекта сообщается, что это фраза «Позволь себе мечтать» (Dare To Dream).

Исполнительный продюсер конкурса Юн Ула Санн заявил, что «вдохновляющий слоган» передает всю суть «Евровидения».

Читайте также:

Победительницу «Евровидения-2018» Нетту Барзилай заподозрили в плагиате

«Речь идет об интеграции, о разнообразии, о единстве. Стоя на сцене, позволяя себе мечтать о победе на «Евровидении», будьте достаточно смелыми, достаточно уверенными, выступая перед мировой аудиторией. Это то, о чем стоит мечтать», – сказал он.

В пресс-службе проекта отметили, что девиз конкурса обсуждался на встрече с премьер-министром израиля Биньямина Нетаньяху.

В 2019 году «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве. Полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, а завершительная часть конкурса – 18 мая.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Бесплатно в Петербурге: пять мест, где послушать классическую музыку

    «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку «секретных» мест Северной столицы, которые стоит записать, если вы хотите насладиться произведениями классиков бесплатно.

    читать далее →

    Топ-5 особняков на Невском, которые должен увидеть каждый

    Невский проспект – это сердце и главная артерия Петербурга. Он был заложен еще в 1710 году Петром I и имеет протяженность 4,5 км. На Невском огромное количество памятников архитектуры и неповторимых домов. «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку особняков и дворцов центральной улицы города, которые отображают истинный стиль и дух Северной столицы.

    читать далее →

    Симметрия и солнечные часы: самые необычные улицы Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самой короткой, узкой и пропорциональной улицах города на Неве.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.10.18
    Рекомендации по выбору пиломатериалов для строительства загородной недвижимости
    23.10.18
    Винтовые сваи
    22.10.18
    Осень золотая: теплый октябрь вызвал бум в потреблении мобильного интернета
    19.10.18
    Коммерческий линолеум – чему отдать предпочтение
    18.10.18
    Что такое Чудо-Грядка?
    17.10.18
    Репутация Tkeycoin выросла после включения в мировой реестр собственности
    16.10.18
    Досмотровые устройства
    15.10.18
    В ТЦ «Жемчужная плаза» пройдет бесплатный показ фильмов с лекциями звезд

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram