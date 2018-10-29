«Евровидение-2019» в Израиле получило официальный девиз

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» выбрали официальный слоган шоу в 2019 году. На сайте проекта сообщается, что это фраза «Позволь себе мечтать» (Dare To Dream).

Исполнительный продюсер конкурса Юн Ула Санн заявил, что «вдохновляющий слоган» передает всю суть «Евровидения».

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«Речь идет об интеграции, о разнообразии, о единстве. Стоя на сцене, позволяя себе мечтать о победе на «Евровидении», будьте достаточно смелыми, достаточно уверенными, выступая перед мировой аудиторией. Это то, о чем стоит мечтать», – сказал он.

В пресс-службе проекта отметили, что девиз конкурса обсуждался на встрече с премьер-министром израиля Биньямина Нетаньяху.

В 2019 году «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве. Полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, а завершительная часть конкурса – 18 мая.