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В здании «Банка для внешней торговли» восстановили большой витраж (ФОТО)

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© Фото: КГИОП
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    Площадь исторических конструкций составляет 120 кв. м.

    В здании бывшего «Банка для внешней торговли» на Большой Морской улице восстановили исторический витраж. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

    В ведомстве отметили, что работы проводились по заказу и за счет пользователя здания – ООО «Балтийская Коммерция». Витраж восстановили ООО «Инженерные светопрозрачные конструкции» и ООО «Руф Акс-Групп».

    Исторические конструкции площадью 120 кв. м находились в плохом состоянии. На момент начала работ было утрачено около 60% деталей.

    «Работы по реставрации сохранившихся элементов витража и воссозданию утраченных деталей, реставрации трех ярусов светового фонаря длились полгода. За это время также были отреставрированы декоративные цинковые люнеты, восстановлены система сбора конденсата и подъемный механизм люстры, устроена дополнительная подсветка купола», – сказали в КГИОП.

    В комитете добавили, что в скором времени сооружение будет полностью отреставрировано.

    Здание «Банка для внешней торговли» построили в 1888 году по проекту архитектора В. Шретера. С 1970 года там располагался Архитектурный факультет Архитектурно-строительного техникума

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