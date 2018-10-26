Официальным гимном Эрмитажа станет песня Александра Городницкого «Атланты»

Государственный Эрмитаж в ближайшее время получит официальный гимн. Об этом сообщает «Собака.ру».

В качестве гимна будет использоваться песня барда Александра Городницкого «Атланты держат небо...». Соглашение с 85-летним музыкантом будет подписано 30 октября.

Композицию Городницкий сочинил в 1963 году. Она вдохновлена знаменитыми скульптурами у здания Нового Эрмитажа.

Песня петербургского музыканта считается одним из неофициальных гимнов Северной столицы. Он постоянно завершает ей концерты, которые проходят в городе на Неве.

Александр Городницкий известен не только как музыкант. Он работал главным научным сотрудником Института океанологии им. Ширшова. В 2005 году ему присвоили звание заслуженного деятеля науки РФ. Именем Городницкого названы астероид в Солнечной системе и перевал в Саянских горах.

Видео: YouTube / Архив авторской песни