Режиссер «Формы воды» сделает анимационный мюзикл про Пиноккио

Режиссер Гильермо дель Торо станет автором анимационного мюзикла «Пиноккио». Картина выйдет на сервисе Netflix, сообщает Hollywood Reporter.

Действие ленты будет происходить в Италии во времена становления фашизма. По словам дель Торо, Пиноккио в мюзикле – «наивная душа, потерявшаяся в мире, которого не может понять».

Режиссер отметил, что всегда хотел сделать подобный мультфильм. Ранее дель Торо выступал при создании анимационных лент в качестве продюсера.

Предполагается, что производство мюзикла начнется до конца осени 2018 года.

Гильермо дель Торо был двукратным лауреатом премии «Оскар» в 2018 году за фильм «Форма воды». Его отметили за режиссерскую работу и в номинации «Лучший фильм».