Четыре кинопроекта из России номинировали на «азиатский Оскар»

Четыре российских проекта стали номинантами на премию Asia Pacific Screen Awards, которую считают азиатским аналогом «Оскара»,
На награду претендуют мультфильмы «Гофманиада» Станислава Соколова и «Знаешь, мама, где я был» Левана Габриадзе. Они поборются за приз в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм».
Читайте также:
«Собибор» вошел в лонг-лист премии «Оскар»
Также в список номинантов Asia Pacific Screen Awards попали российские киноленты «Царь птица» Эдуарда Новикова и «Айка» Сергея Дворцевого. Первая вошла в категорию «Культурное разнообразие», а Самал Еслямова, исполнительница главной роли в «Айка», претендует на звание лучшей актрисы года.
Церемония вручения премии состоится в австралийском городе Брисбен 29 ноября.