В центре Петербурга в 2019 году откроется филиал музея-заповедника «Кижи»

На улице Глинки в Петербурге откроется филиал музея-заповедника «Кижи». Он начнется работать в доме №2 в 2019 году, сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

Решение о создании филиала было принято главой Минкультуры Владимиром Мединским. Об этом он заявил на совещании, посвященном выполнению концепции развития музея.

Предполагается, что со временем в филиале будет работать учебный центр по изучения и сохранению памятников деревянного зодчества. Также там появится мультимедийное пространство, посвященное наследию острова Кижи и Карелии.

«Кижский погост – объект ЮНЕСКО. Филиал покажет лучшие традиции деревянного зодчества и наш опыт в реставрации. Музей будет современный, интерактивный, и мы надеемся, что он будет способствовать популяризации заповедника, повышению интереса и, конечно, увеличению посещаемости Кижского погоста», – заявила директор музея-заповедника Елена Богданова.