«Ночной дозор» Рембрандта отреставрируют в прямом эфире

Картину Рембрандта «Ночной дозор» будут реставрировать в прямом эфире. Об этом сообщили в пресс-службе музея Рейксмюсеуме в Амстердаме, где хранится шедевр.

Работу реставраторов можно будет увидеть не только с помощью интернет-трансляции, но и в самом музее. «Ночной дозор» будет находиться в павильоне из прозрачного стекла площадью в 7 кв. метров. Он отгородит пространство вокруг картины.

Предполагается, что восстановление шедевра займет несколько лет. Изучение полотна перед работами начнется в июле 2019 года.

В последний раз «Ночной дозор» реставрировали в 1975 году, когда один из посетителей повредил картину ножом. Со временем признаки повреждения стали снова проявляться.

Свое самое знаменитое произведение Рембрандт написал в 1642 году. Картина была создана по заказу Стрелкового общества, отряда гражданского ополчения.