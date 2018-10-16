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«Ночной дозор» Рембрандта отреставрируют в прямом эфире

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© Фото: Rijksmuseum

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Работы по восстановлению полотна можно будет увидеть в музее в Амстердаме или в интернете.

Картину Рембрандта «Ночной дозор» будут реставрировать в прямом эфире. Об этом сообщили в пресс-службе музея Рейксмюсеуме в Амстердаме, где хранится шедевр.

Работу реставраторов можно будет увидеть не только с помощью интернет-трансляции, но и в самом музее. «Ночной дозор» будет находиться в павильоне из прозрачного стекла площадью в 7 кв. метров. Он отгородит пространство вокруг картины.

Предполагается, что восстановление шедевра займет несколько лет. Изучение полотна перед работами начнется в июле 2019 года.

В последний раз «Ночной дозор» реставрировали в 1975 году, когда один из посетителей повредил картину ножом. Со временем признаки повреждения стали снова проявляться.

Свое самое знаменитое произведение Рембрандт написал в 1642 году. Картина была создана по заказу Стрелкового общества, отряда гражданского ополчения.

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