Анкету Цоя о вступлении в Ленинградский рок-клуб выставят на аукцион за 1 млн рублей

В конце октября на торги выставят анкету для вступления в Ленинградский рок-клуб, которую заполнил лидер группы «Кино» Виктор Цой.

Согласно данным аукционного дома «Литфонд», анкета датирована 8 октября 1985 года. На листе указан контактный номер и адрес Цоя, а также список инструментов, на которых он умеет играть.

Начальная стоимость анкеты составит 1 млн рублей. Также на торги выставят книгу «Детектив и политика» с автографом Цоя. Планируется, что лоты уйдут с молотка 27 октября.

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Ранее эксперты сомневались в подлинности артефактов. Анкета прошла необходимую экспертизу и была признана подлинной.

«Экспертиза полагалась на общедоступные данные. Ольга Слободская, бывший секретарь Ленинградского рок-клуба, не видя анкету, описала в точности этот экземпляр — что он обрезан с левой стороны, и что лично она в правом верхнем углу написала слово «Кино». Экспертиза также полагалась на почерк. Были подробно сравнены манера написания, все буквы — у нас нет никаких сомнений, что это почерк Цоя», — передает «Фонтанка» слова главы «Литфонда» Сергей Бурмистров.

Фото: litfund.ru