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В Петербурге представили новый сезон «Безликих» и фильм о создании шоу

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Главной фишкой сезона стали три концовки, которые будут в каждом шоу.

В Петербурге 4 октября состоялась премьера нового сезона иммерсивного шоу «Безликие». В закрытом событии участвовали создатели проекта, в том числе продюсер и режиссер Мигель и креативный продюсер Анастасия Тимофеева.

«С добавлением новых сцен увеличилось и количество одновременно задействованных локаций особняка, благодаря чему зритель стал еще чаще взаимодействовать с актерами. Шоу стало более зрелищным и динамичным», – отметил Мигель.

Главной особенностью нового сезона стал финал шоу. Теперь зрителей ждет три концовки. По словам креативного продюсера проекта Анастасии Тимофеева, таким образом публика «действительно реализовывает свободу выбора».

Художник по костюмам Алина Герман рассказала, что в шоу появились новые герои и новые наряды. «Обувь актеров мы изготовили из крокодиловых шкур 1908-1910-х годов, которые удалось найти на аукционах. Винтажные пуговицы, воротнички, рубашки – костюмы героев
«Безликих» пополнились невероятными и ценными находками», – сказала она.

После премьерного показа зрителей пригласили на afterparty, которое состоялось 6 октября в Sunday Ginza. Там Мигель представил картину «Безликие. Фильм» об истории создания проекта.

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