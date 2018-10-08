В Оксфордский словарь попали термины «тарантиновский» и «в духе Тарковского»

В Оксфордский словарь английского языка внесли более 100 новых слов, связанных с кинематографом. Об этом говорится на сайте словаря.

В частности, в него попали термины, образованные от фамилий культовых режиссеров, в том числе Стивена Спилберга, Стэнли Кубрика и Дэвида Линча.

Например, слово «линчиановский» обозначается как «напоминающий или подражающий произведениям Дэвида Линча». Режиссер известен сюрреалистичными и постмодернистскими работами. «Тарантиновский» относится к основным чертам фильмов Квентина Тарантино – «стилизованное насилие, нелинейный сюжет, отсылки, острые диалоги».

В Оксфордский словарь также внесли термин «в духе Тарковского». Описание отражает анализ экзистенциальных переживаний и высокой изобразительной культуры, что характерно произведениям советского режиссера Андрея Тарковского.